Два уроженца Украины арестованы в Москве по делу об изготовлении взрывчатки

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Лефортовский суд Москвы отправил под арест двух уроженцев Украины по обвинению в изготовлении взрывчатки. Об этом сообщает ТАСС.

"В отношении Федора Трифонова и Олега Завгороднего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказали в суде.

Фигурантам предъявлено обвинение по части 3 статьи 223 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств"). Никто из подследственных пока не обжаловал решение об аресте.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Твери мужчину, который пытался выехать на территорию Украины, чтобы вступить в одно из подразделений ВСУ.

По данным следствия, 40-летний мужчина закупил военную экипировку, обмундирование и медицинские средства, а также поддерживал контакты с представителем украинской стороны.

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