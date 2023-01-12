Сотрудники ФСБ задержали жителя Твери, который пытался вступить в ВСУ

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Сотрудники ФСБ России задержали в Твери мужчину, который пытался выехать на украинскую территорию для вступления в одно из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ сообщает Национальный антитеррористический комитет на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

В сообщении сказано, что 40-летний мужчина поддерживал контакты с представителем украинской стороны. С его помощью житель Твери изучил способы въезда на территорию Украины. Также он закупил военную экипировку, обмундирование и медицинские средства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, статье 275 УК РФ ("Приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника").

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что гражданина РФ Фируза Дадобоева арестовали по делу о госизмене. Обвиняемый в настоящее время пребывает в следственном изоляторе "Лефортово". Правоохранители не стали раскрывать детали дела.

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