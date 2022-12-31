Неизвестный попытался поджечь новогоднюю ель на Красной площади – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Неизвестный предпринял попытку поджечь новогоднюю ель на Красной площади. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, мужчина подошел к ели с канистрой бензина, после чего облил дерево горючим и попытался его поджечь. Совершить запланированный поджог некому Дмитрию М. помешали сотрудники правоохранительных органов.

Находящийся на месте свидетель сообщил изданию, что пространство вокруг ели оцепили до установления обстоятельств случившегося. Информация о том, что стало причиной поступка мужчины, выясняется.

Ранее в Берлине активисты природоохранного движения "Последнее поколение" спили верхушку новогодней ели перед Бранденбургскими воротами. Два участника экоактивисткой группы встали перед деревом с плакатом с надписью "Это всего лишь верхушка рождественской ели". Своими действиями активисты хотели привлечь внимание к экологическим проблемам.



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