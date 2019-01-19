Рыбке и Лесли продлили срок содержания под стражей

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Суд продлил на 72 часа срок содержания под стражей Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и тренера по личностному развитию Александра Кириллова (Алекс Лесли), подозреваемых по делу о вовлечении в проституцию.

"Отложить рассмотрение дела на 72 часа – до 16:30 22 января", – приводит слова судьи Агентство "Москва". Суд удовлетворил ходатайство защиты Вашукевич, чтобы получить дополнительные материалы по делу.

Уголовное дело против Вашукевич и Кириллова возбуждено в 2018 году после обращения в полицию двух девушек. Они проходят по делу о вовлечении в проституцию. Следствие попросило суд арестовать подозреваемых. На заседании суда Рыбка не признала свою вину.

Рыбку и Лесли задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после депортации из Таиланда, где они провели более 10 месяцев, дожидаясь решения суда по делу о незаконной предпринимательской деятельности и незаконном оказании секс-услуг. Тайский суд приговорил Лесли и Рыбку к условному сроку.