Роспотребнадзор МО готов защитить в суде права отравившихся в Люберцах кадетов

19 января, 18:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Отравившимся учащимся и персоналу кадетской школы в Люберцах готовы бесплатно помочь с защитой прав в суде. Заявление сделали в Управлении Роспотребнадзора по Московской области.
Чтобы получить поддержку ведомства в суде, пострадавшим нужно письменно обратиться в Раменский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Подмосковью или оставить электронное обращение. Сделать это можно на официальном сайте управления в разделе "прием обращений граждан".
В обращении следует указать контактный номер телефона и размер имущественных требований – сумму материального и морального вреда, сообщает пресс-служба ведомства. Для искового заявления потребуются все квитанции на оплату лекарств и другие оказанные медицинские услуги, а также подтверждение всего, что можно отнести к упущенной выгоде.
При самостоятельном обращении в судебные органы за защитой прав Роспотребнадзор можно привлечь как уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю в области защиты прав потребителей для дачи заключения по гражданскому делу.
13 января было возбуждено уголовное дело после отравления учащихся в кадетской школе в Люберцах. Причиной отравления стали грубые санитарные нарушения в столовой. Пострадали 65 человек: 53 ребенка и 12 взрослых. Их состояние медики оценивают как легкой и средней степени тяжести.
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