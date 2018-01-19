Роспотребнадзор МО готов защитить в суде права отравившихся в Люберцах кадетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Отравившимся учащимся и персоналу кадетской школы в Люберцах готовы бесплатно помочь с защитой прав в суде. Заявление сделали в Управлении Роспотребнадзора по Московской области.

Чтобы получить поддержку ведомства в суде, пострадавшим нужно письменно обратиться в Раменский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Подмосковью или оставить электронное обращение. Сделать это можно на официальном сайте управления в разделе "прием обращений граждан".

В обращении следует указать контактный номер телефона и размер имущественных требований – сумму материального и морального вреда, сообщает пресс-служба ведомства. Для искового заявления потребуются все квитанции на оплату лекарств и другие оказанные медицинские услуги, а также подтверждение всего, что можно отнести к упущенной выгоде.

При самостоятельном обращении в судебные органы за защитой прав Роспотребнадзор можно привлечь как уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю в области защиты прав потребителей для дачи заключения по гражданскому делу.

13 января было возбуждено уголовное дело после отравления учащихся в кадетской школе в Люберцах. Причиной отравления стали грубые санитарные нарушения в столовой. Пострадали 65 человек: 53 ребенка и 12 взрослых. Их состояние медики оценивают как легкой и средней степени тяжести.