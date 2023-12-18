Участника ЧВК "Вагнер" осудили за стрельбу в полицейских на границе с ДНР

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Ростовский областной суд приговорил к 6 годам и 11 месяцам колонии частника ЧВК "Вагнер" Павла Николина по делу о стрельбе по полицейским в пригороде Новошахтинска, который находится вблизи административной границы с ДНР. Об этом пишет ТАСС.

Мужчина открыл огонь по полицейским около 12:00 6 декабря прошлого года. В результате один из правоохранителей получил огнестрельное ранение.

После инцидента злоумышленник скрылся, а в Новошахтинске ввели план "Сирена". Подозреваемого задержали 7 декабря. Он прятался в пустующем здании под городом.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконный оборот огнестрельного оружия".