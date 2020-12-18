Широков отказался давать показания в суде по делу об избиении арбитра

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Бывший футболист сборной России Роман Широков отказался давать в суде показания по уголовному делу об избиении арбитра Никиты Данченкова, сообщает ТАСС.

По словам адвоката потерпевшего Александра Островского, в суде огласят его показания на дознании.

По уголовному делу в ходе дознания допросили 10 свидетелей, в том числе футболиста Андрея Тихонова и вратаря команды "Ничего обычного" Али Горчаханова, который и прекратил избиение.

Ранее Данченков заявил к Широкову гражданский иск о возмещении вреда на 500 тысяч рублей.

В августе на московском стадионе академии "Спартака" Широков избил арбитра после того, как тот показал ему красную карточку. Позднее Широков извинился за этот инцидент.

Экс-футболиста обвиняют в совершении преступления, предусмотренного по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений". Максимальный срок, который Широков может получить по данной статье, приравнивается к двум годам лишения свободы.