Следователь СК задержан за подлог доказательств по делу о стрельбе в "Москва-Сити"

15:44
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
В Москве задержан следователь СК РФ Левон Агаджанян по подозрению в привлечении к уголовной ответственности невиновного и фальсификации доказательств по делу о перестрелке в "Москва-Сити" в ноябре 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ходатайство об аресте Агаджаняна до 17 февраля поступило в Басманный суд Москвы.
"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Агаджаняну, который подозревается по статье 299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности"), статье 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств") и статье 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", – сообщили в пресс-службе суда.
Других деталей следствия в суде не сообщили.
Перестрелка в "Москва-Сити" произошла 17 ноября 2017 года. Стрельба развязалась в башне "Око" между телохранителями двух бизнесменов. Среди шести пострадавших – сотрудники ЧОПа, один из раненых скончался в больнице.
Сообщалось, что охранники попросили водителя Mercedes припарковаться правильно, чтобы не мешать проходу гостей в здание. Вместо этого из вставших рядом авто вышли несколько человек и прошли в здание. После этого послышались крики и стрельба. Стрельба продолжилась в холле и банкетном зале на четвертом этаже.
"Специальный репортаж": око за "Око"
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