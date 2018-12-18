Суд проверит законность ареста Кокорина и Мамаева

Кокорина и Мамаева могут выпустить

Жалобу адвокатов на продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 18 декабря рассмотрит Мосгорсуд. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Перед началом заседания в Instagram Кокорина появился пост с призывом прийти к зданию суда, чтобы поддержать спортсменов. "Это очень важный день ребят, они вымотаны и эмоционально истощены. Им как воздух необходима поддержка. Давайте соберемся и поддержим их вместе", – сказано в сообщении.

Ранее Тверской суд столицы продлил срок ареста Кокорину и Мамаеву до 8 февраля. Вместе с ними по делу о побоях и хулиганстве проходит младший брат Кокорина Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий. Все четверо, по данным следствия, участвовали в двух драках 8 октября. Сначала они избили водителя ведущей федерального телеканала, а затем повздорили с двумя сотрудниками Минпромторга. Оба инцидента сняли камеры видео наблюдения.

Позже Мамаев признал вину в полном объеме и открыл специальный расчетный счет на имя потерпевшего водителя. Тем временем Кирилл Кокорин написал встречное заявление на потерпевшего, а его брат признал вину лишь частично. В суде Александр Кокорин заявил, что один из потерпевших – Денис Пак – оговаривает его.

Затем адвокат Мамаева сообщил, что следствие получило результаты судебно-медицинской экспертизы. Они показали, что потерпевшим по делу был нанесен легкий вред здоровью, каких-либо тяжких последствий не выявлено.

