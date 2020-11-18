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Происшествия

18:39

Мосгорсуд оставил без изменений приговор по делу режиссера Серебренникова

суды происшествия

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Мосгорсуд признал законным приговор режиссеру Кириллу Серебренникову и ряду других фигурантов по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа". Об этом сообщает РИА Новости.

"Апелляционная инстанция постановила оставить приговор суда первой инстанции без изменения, жалобы – без удовлетворения", – рассказали в пресс-службе судебного органа.

Мосгорсуд также оставил в силе решение о взыскании с фигурантов денежных средств в размере 129 миллионов рублей.

Защита Серебренникова подчеркнула, что сам режиссер жалобу на приговор не подавал, однако обращение подготовили другие фигуранты дела, поэтому суд рассмотрел его в полном объеме.

Мещанский суд Москвы в июне 2020 года приговорил Кирилла Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора Седьмой студии Юрия Итина к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба – 129 миллионов рублей.

Защита Серебренникова не станет обжаловать приговор

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