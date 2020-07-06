Защита Серебренникова не станет обжаловать приговор

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Защита осужденного на три года условно режиссера Кирилла Серебренникова не станет обжаловать приговор Мещанского районного суда. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Дмитрий Харитонов.

"Кирилл решил не подавать апелляционную жалобу. Он очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии", – сообщил адвокат.

По словам Харитонова, с окончанием судебного процесса стало ясно, что вины всех участников процесса нет. Кроме того, он подчеркивает, что государству не было причинено ущерба.

26 июня суд приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно. При этом режиссеру нужно выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Согласно решению суда, к условным срокам приговорены и два фигуранта дела автономной некоммерческой организации "Седьмая студия": Алексей Малобродский осужден на два года, Юрий Итин – на три.

Софье Апфельбаум назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Ко всему прочему, суд взыскал с Серебренникова и двух его соучастников ущерб в 129 миллионов рублей.

Ранее фигурантов обвинили в хищении денег при реализации проекта "Платформа". Следователями установлено, что фигуранты дела завышали данные о стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта. На него Минкульт выделил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета.