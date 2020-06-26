Суд признал Апфельбаум виновной в халатности по делу "Седьмой студии"

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Мещанский суд столицы переквалифицировал с мошенничества на халатность обвинение бывшей чиновнице Минкультуры Софье Апфельбаум по делу "Седьмой студии", сообщает РИА Новости.

В приговоре говорится, что Апфельбаум не знала о преступных намерениях других фигурантов дела, которых обвиняют в мошенничестве с деньгами государства, однако совершила халатность.

Согласно обвинению, Апфельбаум только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". В связи с этим суд переквалифицировал обвинение с мошенничества на халатность.

Как сообщает ТАСС, уголовное дело в отношении Апфельбаум могут прекратить за истечением срока давности.

"Таким образом, Апфельбаум, вероятно, признали виновной в преступлении небольшой тяжести, где срок давности не превышает двух лет. Он уже истек, дело подлежит прекращению", – сказал собеседник агентства.

26 июня в Мещанском суде столицы должны огласить приговор руководителю "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову. Суд признал его виновным в мошенничестве.

"Кирилл Серебренников, Юрий Итин, Константин Малобродский совершили мошенничество", – начала оглашать приговор судья Олеся Менделеева.

Суд признал режиссера руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги.

Из приговора следует, что Серебренников, Малобродский и Итин, объединившись в организованную группу и сформировав преступный план, украли часть денег и вывели их из бюджета организации.

Наказание для обвиняемых суд назовет в заключительной части приговора.

Ранее гособвинение запросило шесть лет колонии общего режима для режиссера Кирилла Серебренникова. В отношении троих других фигурантов дела "Седьмой студии" прокурор просил суд о наказании сроком от четырех до пяти лет лишения свободы. Утверждалось, что государственное обвинение считает доказанной вину фигурантов дела "Седьмой студии" в хищении денежных средств.

Расследование уголовного дела было окончено в 2018 году. С октября того же года его рассматривал Мещанский суд Москвы. В сентябре 2019 года дело вернули в генеральную прокуратуру в связи с недостатками в формулировке обвинительного заключения. Позднее Мосгорсуд отменил данное решение.

Дело АНО "Седьмая студия" направили в Мещанский суд на новое рассмотрение. Фигурантов обвиняют в хищении почти 129 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа".

Согласно данным следствия, фигуранты дела завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта "Платформа", на который Минкульт выделил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета.

