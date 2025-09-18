Адвокат Добровинский рассказал, как собеседует кандидатов перед приемом на работу

Фото: depositphotos/DmitryPoch

Адвокат Александр Добровинский рассказал в беседе с Москвой 24, что во время собеседования задает кандидатам вопросы на логику.

"У нас очень своеобразное собеседование", – признался он.

Добровинский привел пример вопроса, который кандидат может получить у него на собеседовании. Задача звучит так: если в классе 70% учат английский язык, а 80% – французский, то какой процент учеников учит оба языка?

По словам адвоката, задание призвано продемонстрировать логическое мышление собеседника и вынудить его "выйти из кокона", поэтому правильных ответов – два.

"Первое, что он (кандидат. – Прим. ред.) должен спросить, – в классе все ученики учат один язык или есть люди, которые ничего не учат?" – отметил Добровинский.

Дело в том, что в формулировке задачи об этом ничего не сказано. Таким образом, верными ответами будут 50 и 70%.

