Суд заочно арестовал IT-предпринимателя Мацоцкого

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал IT-предпринимателя Сергея Мацоцкого по делу о взятке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в данных инстанции.

Мера пресечения составляет два месяца, она начнет действовать с момента экстрадиции бизнесмена в Россию или его задержания на территории страны. В суде подтвердили заочный арест Мацоцкого, но не стали уточнять его должность.

По данным СМИ, бизнесмен вместе с другим партнером основал IT-холдинг IBS, а затем вышел из бизнеса и основал свою фирму "ГС-Инвест". Мацоцкий также якобы был членом советов директоров Альфа-Банка и "Билайна".

Ранее Басманный суд арестовал зампреда правительства Новгородской области Станислава Шульцева. Его обвиняли в получении взятки в особо крупном размере. Срок ареста чиновника составил 1 месяц 30 суток. При этом суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты и обвиняемого об избрании другой меры пресечения.

