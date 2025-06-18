Вынесен приговор убийце женщины, тело которой нашли в "Запорожце" Куценко

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима Альберта Абдуллина за убийство женщины и сокрытие тела в машине актера Гоши Куценко. Об этом сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

Суд признал Абдуллина виновным в совершении преступления, также он удовлетворил гражданский иск потерпевшей, уточнило агентство ТАСС.

Тело женщины нашли в припаркованном автомобиле "Запорожец" на Кутузовском проспекте Москвы в январе. Позже выяснилось, что машина принадлежит Куценко.

По словам правоохранителей, потерпевшая скончалась от не менее 26 ножевых ранений, которые ей нанес Абдуллин во время ссоры. Он был задержан в тот же день.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, на допросе Абдуллин признал вину. Тогда же стало известно, что ранее он был судим за совершение особо тяжкого преступления. В конце марта предварительное расследование по делу было завершено.