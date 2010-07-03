Экс-следователя подозревают в получении взятки от бывшего главы "Известий"

Басманный суд Москвы арестовал бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки от бывшего главы ФГУП "Издательство "Известия" Эраста Галумова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.
"Бывший следователь Колбов арестован 17 апреля по ходатайству следственных органов. Он подозревается в преступлении по пункту 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". По этому же делу проходит экс-глава следственного отдела, где работал Колбов, его зовут Сергей Белоусов. Он сейчас задержан", – сообщили агентству.
Следственный комитет предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от Галумова.
Колбов и руководитель следственной группы по делу Галумова Белоусов были задержаны по подозрению в вымогательстве 65 миллионов рублей у Галумова. В правоохранительных органах сообщали, что Колбов и Белоусов намеревались получить эти деньги в биткоинах. Галумов был арестован в начале 2018 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
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