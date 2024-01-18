В Уфе арестовали еще двоих участников беспорядков в Баймаке

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Кировский районный суд Уфы заключил под стражу еще двоих участников беспорядков, которых задержали в башкирском городе Баймак. Об этом заявили в пресс-службе суда.

Так, 18 января суд признал виновными задержанных Идельбаева и Юлдашева в нарушении правил проведения и организации митинга по статье 20.2 части 6.1 КоАП РФ. В результате Идельбаеву С. Г. назначили 14 суток ареста, а Юлдашеву С. Г. – 13 суток.

17 января Баймакский районный суд приговорил Фаиля Алчинова (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) к четырем годам колонии по делу о разжигании ненависти и вражды по национальному или расовому признаку.

После СК по Башкортостану возбудил уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках в регионе. По данным следствия, в Сети распространились сообщения с призывами выйти на протестные акции у Баймакского районного суда в период проведения заседания по уголовному делу Алчинова. Главной целью организаторов протеста было освобождение мужчины.

Спустя время Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых участников беспорядков в Баймаке на сроки от 10 до 13 суток. Из-за несанкционированного публичного мероприятия с участием задержанных было затруднено посещение здания суда, созданы помехи спецтехнике в проведении работ по благоустройству, уточнили в суде.

