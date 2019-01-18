Хаски подал жалобу в ЕСПЧ на задержание в Краснодаре

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) подал жалобу в Европейский суд по правам человека на незаконное лишение свободы и административное наказание во время гастролей в Краснодаре в ноябре 2018 года. Об этом сообщил адвокат музыканта Алексей Аванесян на своей странице в Facebook.
21 ноября 2018 года Хаски не смог выступить на двух площадках в Краснодаре. На улице он забрался на крышу автомобиля, чтобы спеть пришедшим на концерт поклонникам, но был задержан полицией. Краснодарский суд арестовал Хаски на 12 суток за мелкое хулиганство, но 26 ноября отменил решение. Владелица автомобиля заступилась за рэпера и попросила не возбуждать уголовное дело.
26 ноября рэперы Оксимирон, Noize MC и Баста организовали концерт "Я буду петь свою музыку", вырученные средства с которого передали Хаски. Рэпер заявил, что направит эти деньги правозащитным организациям и на помощь другим музыкантам, которые попадут в похожую ситуацию.
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