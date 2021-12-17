Суд отправил под домашний арест главу столичной межрайонной налоговой инспекции № 3

Фото: телеграм-канал "112"

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест главу столичной налоговой инспекции № 3 Марину Чайко. Об этом сообщается в телеграм-канале Московских судов общей юрисдикции.

Мера пресечения избрана в отношении Чайко до 14 февраля 2022 года. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы отправил под домашний арест ведущего советника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина. Мера пресечения для него избрана до 7 февраля 2022 года. Лопатина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.