Главного инженера управления капитального строительства "Алросы" подозревают в коррупции

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Главного инженера управления капитального строительства компании "Алроса" задержали в городе Мирном (Якутия) по подозрению в коррупции. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает РИА Новости.

Задержан и представитель одной из подрядных компаний. Спецоперацию 8 декабря провели сотрудники УФСБ по Республике Саха (Якутия).

Отмечается, что подозреваемых поймали с поличным, что позволило пресечь возможное коррупционное преступление. Расследованием уголовного дела занимается следственное управление Следственного комитета региона.

"Алроса" – крупнейший в мире производитель алмазов. На долю компании приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы отправил под домашний арест ведущего советника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.