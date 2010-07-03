Мосгорсуд рассмотрит жалобу ФСО на решение по иску к Ярмольнику

Фото: Агентство "Москва"

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на решение Хамовнического суда, взыскавшего с актера Леонида Ярмольника более 400 тысяч рублей за ремонт автомобиля ФСО.

С жалобой в Мосгорсуд обратилась Федеральная служба охраны. "Заседание назначено на 24 июля", – уточнил представитель суда Агентству "Москва".

22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте по вине Ярмольника произошла авария с четырьмя машинами, среди которых оказался автомобиль Mercedes, принадлежащий ФСО. Его отремонтировали в спецорганизации, в которой они обслуживаются. Ремонт обошелся в 1 миллион 234 тысячи рублей.

Страховая компания выплатила 400 тысяч рублей. Оставшуюся часть потребовали взыскать с виновника ДТП. Сторона актера на начальной стадии процесса оценила ремонт в 710 тысяч рублей.

30 апреля 2019 года Хамовнический суд Москвы постановил взыскать с Ярмольника 432 тысячи рублей в пользу ФСО за поврежденный Mercedes, тем самым частично удовлетворив исковые требования ведомства. Сам актер на заседании выразил сомнения, что истец предоставил суду корректную и полную документацию. По его словам, он расплатился со всеми потерпевшими, но только ФСО пошла в суд. Адвокат актера заявлял, что Ярмольник не отрицал факт аварии и готов платить, но намного меньшую сумму.