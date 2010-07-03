Арестованные сотрудники ФСБ обвиняются в разбое на 136 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Сотрудников управления "К" ФСБ обвиняют в том, что они совершили разбойное нападение и украли 136 миллионов рублей, передает Агентство "Москва".
На данный момент в Московском окружном суде рассматривается жалоба на арест Владимира Урсулова, который является одним из фигурантов дела.
Судья заявил, что Урсулов в составе организованной группы под видом оперативных действий завладел деньгами Александра Юмаранова в размере не менее 136 миллионов рублей.
Ранее военный суд признал законным арест еще одного фигуранта данного дела Артура Власова. Он признал вину и попросил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
В начале июля военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое. Еще двоим была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Как отмечалось, их арестовали до августа. Арестованных подозревают по статье "Разбой, совершенный организованной группой либо в особо крупном размере".
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