Арестованные сотрудники ФСБ обвиняются в разбое на 136 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Сотрудников управления "К" ФСБ обвиняют в том, что они совершили разбойное нападение и украли 136 миллионов рублей, передает Агентство "Москва".

На данный момент в Московском окружном суде рассматривается жалоба на арест Владимира Урсулова, который является одним из фигурантов дела.

Судья заявил, что Урсулов в составе организованной группы под видом оперативных действий завладел деньгами Александра Юмаранова в размере не менее 136 миллионов рублей.

Ранее военный суд признал законным арест еще одного фигуранта данного дела Артура Власова. Он признал вину и попросил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

В начале июля военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое. Еще двоим была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Как отмечалось, их арестовали до августа. Арестованных подозревают по статье "Разбой, совершенный организованной группой либо в особо крупном размере".

