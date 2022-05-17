Суд вынес приговор фигурантам дела о гибели детей на Сямозере

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Басманный суд Москвы признал виновными в халатности замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Татьяну Барсукову и начальника управления по организации работы с семьями с детьми департамента соцзащиты Елену Семкину по делу о гибели 14 детей в оздоровительном лагере на Сямозере в 2016 году.

Как уточнили в Генпрокуратуре, бывшие чиновники получили по 4,6 и 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима соответственно. Они также лишены права в течение двух лет занимать должности в государственных и муниципальных органах.

Барсукова и Семкина не признали вину и предоставили различные документы и заключения специалистов, якобы свидетельствующие о невиновности. Эти данные были опровергнуты судом.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. 47 детей и четверо взрослых инструкторов из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились на водную прогулку. Из-за шторма два каноэ опрокинулись, в результате чего погибли 14 детей.

По данным суда, Барсукова и Семкина не осуществили надлежащий контроль за выполнением исполнителем условий заключенного госконтракта на отдых детей в Карелии.

