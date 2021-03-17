Суд арестовал члена исполкома ОКР Алексея Власенко по делу о мошенничестве

Фото: пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца члена исполкома Олимпийского комитета России (ОКР), президента Российской федерации прыжков в воду Алексея Власенко по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что суд принял такое решение в соответствии с ходатайством Следственного комитета.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Власенко А. В., который обвиняется по делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Власенко арестован на срок до 16 мая", – сказали в суде.

Власенко предъявили обвинение в мошенничестве в среду днем. Сообщалось, что ему может грозить до 10 лет колонии.

Помимо Федерации по прыжкам в воду, Власенко возглавляет Федерацию водного поло России и Федерацию синхронного плавания, а также входит в состав высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания, технического комитета по прыжкам в воду Международной федерации плавания, международной комиссии Ассоциации национальных олимпийских комитетов и исполнительного комитета ОКР.