Суд над повредившим картину Репина начнется в конце февраля

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Уголовное дело Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина в Третьяковской галерее, Замоскворецкий суд Москвы начнет рассматривать 21 февраля. Начало – в 11:30, сообщает "Интерфакс".

Предварительное заседание пройдет в закрытом режиме.

Уроженец Узбекистана Подпорин, проживавший в Воронежской области, обвиняется "в уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, совершенном в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ".

Мужчине грозит наказание либо в виде штрафа в сумме до 5 миллионов рублей, либо обязательные работы, либо лишение свободы на срок до 6 лет.

Подпорина задержали 25 мая 2018 года после того, как он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно "Иван Грозный и сын его Иван".

По словам задержанного, он приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки в буфете "Третьяковки". Однако позже он опроверг свои слова на первом допросе.

Свой поступок Подпорин объяснил тем, что "возмутился содержанием картины", "потому что в картине все ложь".

Согласно результатам экспертизы, нанесенный ущерб картине составляет не менее 30 миллионов рублей.