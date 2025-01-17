В Сочи арестован подозреваемый в хищении 168 млн рублей из сейфовых ячеек

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Центральный районный суд Сочи заключил под стражу на два месяца исполнительного директора Многофункционального депозитарного центра Алексея Лазарева, которого подозревают в хищении около 168 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

Отмечается, что суд отклонил ходатайство стороны защиты о домашнем аресте либо залоге. Против Лазарева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража").

В свою очередь, официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила в своем телеграм-канале, что всего полицейские получили 18 заявлений от потерпевших, которые хранили свои деньги в депозитарном центре. По ее словам, правоохранители обнаружили в лесу тайник подозреваемого, где была найдена часть похищенных средств.

Ранее московские полицейские задержали 37-летнего жителя Подмосковья, который, будучи классным руководителем в одной из школ, собрал с 28 родителей подопечных учеников в общей сложности 990 тысяч рублей, пообещав за эти деньги организовать для детей экскурсию в один из городов России.

Однако, получив сумму, он неоднократно откладывал поездку и возврат денежных средств, а впоследствии уволился с работы и перестал выходить на связь.

