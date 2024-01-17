Суд в Чечне арестовал подозреваемого в убийстве сельского жителя

Фото: Следственный комитет РФ

Суд отправил под арест мужчину, подозреваемого в убийстве сельского жителя в Чечне. Об этом рассказали в региональном главке Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел в селе Воскресеновском. Мужчина нанес смертельные ножевые ранения 54-летнему местному жителю.

"По ходатайству следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Чеченской Республике в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде ареста. Он обвиняется в совершении убийства", – сообщается в телеграм-канале ведомства.

В рамках допроса мужчина признал свою вину, а также рассказал, что причиной его агрессивного поведения стала личная неприязнь.

Ранее в Сети появилось видео, которое было снято самим нападавшим. На кадрах видно, как злоумышленник заходит во двор к 54-летнему мужчине, говорит с ним, а затем внезапно набрасывается на собеседника с ножом. В результате полученных травм житель Воскресеновского скончался.

15 января глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о задержании 30-летнего мужчины, который подозревается в убийстве 54-летнего жителя села. По факту произошедшего завели уголовное дело об убийстве.



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