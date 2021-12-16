Суд арестовал кассиршу из Ачинска, подозреваемую в хищении более 20 млн рублей

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Суд арестовал кассира, которая украла почти 23 миллиона рублей из банка в Ачинске Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 24 дня", – отметила Волк.

Накануне сообщалось, что подозреваемая сама явилась в полицию. Пропажу 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов, 49,2 тысячи евро обнаружили в одном из кредитно-кассовых офисов.

По данным СМИ, после произошедшего девушка несколько раз пыталась совершить суицид. Из-за этого 5 декабря Анна якобы попала в больницу, однако на следующий день заставила мужа забрать ее оттуда под угрозой наложить на себя руки. По словам супруга, девушка вышла в одной пижаме.

