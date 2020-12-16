Спортивный арбитражный суд назвал дату объявления решения по делу WADA и РУСАДА

Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит решение по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в четверг, 17 декабря.
Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС. Заявление опубликуют в 18:00 по московскому времени.
Слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА проходили с 2 по 5 ноября. Российское агентство не согласилось с решением всемирной организации, которая в 2019 лишила РУСАДА статуса соответствия.
Следователи WADA сослались на то, что в московской лаборатории были зафиксированы факты манипуляций с пробами российских спортсменов. Однако именно сохранение их идентичности было условием восстановления РУСАДА в статусе.
Если Спортивный арбитражный суд примет сторону WADA, то спортсмены из России на четыре года будут лишены права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира под национальным флагом. В России также нельзя будет проводить крупные международные турниры.
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