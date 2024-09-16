Суд оставил в СИЗО экс-замглавы кубанского ГУ МЧС Симоненко

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Экс-замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, подозреваемого в подготовке покушения на убийство, не выпустили из СИЗО. Мосгорсуд рассматривает дело в закрытом режиме, передает ТАСС.

"Постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения", – постановили в инстанции.

Симоненко взяли под арест в начале августа. Позже Генпрокуратура РФ потребовала взыскать в пользу государства его имущество, а также имущество пятерых членов его семьи, в которое входят недвижимость, автомобили и денежные средства в размере свыше 120 миллионов рублей.

16 сентября следователи предъявили Симоненко обвинение в организации покушения на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, а также в умышленном уничтожении чужого имущества.