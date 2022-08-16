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Происшествия

16 августа, 21:21

Суд в Москве вынес приговор фигурантам дела о сети двойных касс

судыпроисшествия

Фото: depositphotos/andreyuu

Зюзинский суд Москвы приговорил к колонии и условным срокам 14 участников банды, которая предоставляла предпринимателям кассовые аппараты с функцией доступа к охраняемой законом компьютерной информации. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Зюзинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 14 участников преступного сообщества – жителей столичного региона в возрасте от 33 до 55 лет", – заявила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Участники банды получили приговоры за организацию и участие в преступном сообществе, незаконном предпринимательстве, совершенном организованной группой, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере и в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

В ходе своей незаконной деятельности злоумышленники вмешивались в работу программы для контрольно-кассовой техники, что, в свою очередь, провоцировало нарушения регистрации информации учета наличных и безналичных расчетов.

По информации прокуратуры, доход от незаконной предпринимательской деятельности, которая осуществлялась с 2012 по 2018 год, превысил 120 миллионов рублей.

Максимальное наказание по уголовному делу назначено Асмату Джанашиа. Он приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Шесть фигурантов дела получили условные сроки от двух лет шести месяцев до четырех лет.

Ранее сообщалось, что в России набирает популярность новая мошенническая схема. Злоумышленники под видом продавцов просят пользователей совершить покупку в интернет-магазине с возвратом средств за небольшое вознаграждение.

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