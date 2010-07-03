Суд Амстердама отменил решение о передаче скифского золота Украине

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Апелляционный суд Амстердама вынес решение о том, что закон о культурном наследии Нидерландов не может быть применен к делу о скифском золоте. Заявление опубликовано на официальном сайте суда.

Окружной суд Амстердама ранее постановил, что крымские экспонаты должны быть переданы Украине в соответствии с голландским законом о культурном наследии. Сейчас суд постановил, что этот закон не применим к делу о скифском золоте.

"Согласно Апелляционному суду, сейчас вопрос состоит в том, кто обладает наиболее вескими правами: крымские музеи, заявляющие о праве оперативного управления в соответствии с украинским законодательством, или украинское государство, заявляющее о праве собственности на крымские экспонаты", – сказано в тексте заявления.

Музей Алларда Пирсона уполномочен удерживать крымские экспонаты, пока в суде не будет принято окончательное решение по этому делу. Это может произойти через 6-9 месяцев.

Коллекция скифского золота в количестве примерно 2 тысяч артефактов была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Это произошло до вхождения Крыма в состав России.

Экспонаты представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, "Музей Тавриды" в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический". Музеи требуют от Нидерландов вернуть коллекцию скифского золота.

