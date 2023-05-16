Суд в Москве удовлетворил коллективный иск блогеров к Meta на 4,5 млн рублей

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Мещанский суд Москвы взыскал 4,5 миллиона рублей с компании Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ), которой принадлежит Facebook (запрещен в РФ), сообщает ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил иск нескольких российских блогеров, поданный после ухода компании из России.

Ранее блогеры подготовили коллективный иск к Meta в интересах лиц, вложивших средства в таргетированную рекламу за последние три года. В настоящее время они не могут пользоваться рекламными аккаунтами из-за прекращения деятельности компании в России.

Тверской суд Москвы запретил деятельность Meta на территории России 21 марта прошлого года. Поводом к этому послужило решение компании разрешить призывы к насилию против военных РФ. При этом там отметили, что призывы не распространяются на гражданское население.

Meta обжаловала решение о признании организации экстремистской в РФ