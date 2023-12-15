Охранницу брянской гимназии поместили под домашний арест

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Сотрудницу частного охранного предприятия (ЧОП) Галину Черткову, охраняющего гимназию № 5 Брянска, куда ученица пронесла ружье и устроила стрельбу, поместили под домашний арест, сообщает ТАСС.

Черткову, подозреваемую в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест до 6 февраля.

"Меру пресечения в виде заключения под стражу заменить на домашний арест", – говорится в решении Брянского областного суда.

Ранее Советский суд в Брянске арестовал женщину на два месяца. В ходе заседания адвокат подозреваемой Чертковой сообщил, что у нее установлен диагноз "инсулинозависимый сахарный диабет с осложнениями", в связи с чем для подсудимой следует выбрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Женщина подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В день трагедии ученица пятой гимназии пронесла в школу ружье в тубусе. Утром 7 декабря она устроила стрельбу из охотничьего ружья в школьном классе. Она убила свою одноклассницу и ранила еще пятерых подростков, после чего покончила с собой. По данным правоохранительных органов, в качестве приоритетной причины произошедшего рассматривается конфликт девушки с одноклассниками.