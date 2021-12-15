Сбившего дочь экс-министра Татарстана приговорили к 10,5 года лишения свободы

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Даниила Хренова, сбившего дочь экс-министра Татарстана, приговорили к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Отмечается, что 5 июля осужденный, управляя автомобилем BMW, сбил на пешеходном переходе 30-летнюю женщину. Инцидент произошел на Мосфильмовской улице. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Установлено, что в момент аварии Хренов находился в состоянии наркотического опьянения. Он вел автомобиль со скоростью 118 километров в час.

Мужчину осудили по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Отбывать наказание Хренову предстоит в колонии общего режима. Кроме того, приговором он на три года лишен права управлять транспортными средствами.

По некоторым данным, погибшая была дочерью бывшего министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева.

