Тверской суд отменил решение о признании Шестуна склонным к побегу

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Тверской областной суд отменил решение о признании осужденного за коррупцию экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна склонным к побегу. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Мила Сметанина.

"Суд мы только что выиграли, красную полосу у Шестуна сняли и признали незаконными проверки в ночное время, так как мой доверитель имеет ряд хронических заболеваний, что может привести к самым плачевным последствиям. Те доказательства, которые предоставил в суде представитель УФСИН по Тверской области, опровергают его же доводы", – сказала она.

Шестун был арестован летом 2018 года по обвинению в мошенничестве и получении взятки в размере около 11 миллиардов рублей. Впоследствии незаконное имущество было изъято и обращено в пользу государства.

В конце минувшего года Шестуна приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Также его обязали выплатить денежный штраф в размере 49 миллионов рублей и лишили права занимать государственные должности в течение восьми лет.

