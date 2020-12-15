Мосгорсуд огласит приговор обвиняемой в шпионаже Цуркан 29 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мосгорсуд 29 декабря огласит приговор экс-члену правления "Интер РАО" Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже, сообщает ТАСС.

Гособвинитель попросил приговорить ее к 18 годам колонии.

Ранее суд продлил арест Цуркан до 7 марта. В июне 2018 года обвиняемая была помещена под стражу, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. 7 февраля кассационный суд вновь отправил ее в СИЗО, одновременно вернув дело в апелляционную инстанцию, которая затем оставила Цуркан в изоляторе.

По версии следствия, Карина Цуркан работала с молдавской спецслужбой с 16 августа 2004 года. В распоряжение женщины в 2015 году попала электронная версия проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества. Впоследствии она передала документ молдавским силовикам.

Женщина свою вину не признала и связала уголовное преследование с попытками сместить ее с должности в компании "Интер РАО".