Прокурор просит суд приговорить обвиняемую в шпионаже Цуркан к 18 годам колонии

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Гособвинитель попросил приговорить бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан, которую обвиняют в шпионаже, к 18 годам колонии, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

"Во вторник начались прения сторон по делу Цуркан. В ходе выступления гособвинитель потребовал признать ее виновной в шпионаже и приговорить к 18 годам колонии строгого режима", – сказал он.

Адвокат Иван Павлов, который защищает бывшего топ-менеджера "Интер РАО", подтвердил агентству эту информацию. Он выразил мнение, что такое суровое наказание гособвинение мотивировало только анкетными данными подсудимой и донесениями на нее оперативных работников.

В Мосгорсуде сообщили, что в настоящий момент прения по данному делу продолжаются.

Ранее суд продлил арест Цуркан до 7 марта. В июне 2018 года обвиняемая была помещена под стражу, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. 7 февраля кассационный суд вновь отправил ее в СИЗО, одновременно вернув дело в апелляционную инстанцию, которая затем оставила Цуркан в изоляторе.

По версии следствия, Карина Цуркан работала с молдавской спецслужбой с 16 августа 2004 года. В распоряжение женщины в 2015 году попала электронная версия проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества. Впоследствии она передала документ молдавским силовикам.

Цуркан предъявили обвинение по статье 276 Уголовного кодекса РФ ("Шпионаж"). Женщина свою вину не признала и связала уголовное преследование с попытками сместить ее с должности в компании "Интер РАО".