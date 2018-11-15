Защита Кокорина заявит отвод следователю за оскорбление футболиста

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что на следующей неделе официально заявит отвод следователю, участвовавшему в допросе. Об этом она написала в своем Instagram.

По словам Стукаловой, Кокорин рассказал, что следователь оскорбил его на допросе. Она не стала называть фамилию обидчика ее подзащитного.

"Указанному следователю будет официально заявлен отвод, поскольку имеет место личная неприязнь к обвиняемому Кокорину Александру", – написала Стукалова. Она также планирует заявить отвод руководителю этого следователя за "бесконтрольность и попустительство безобразным и незаконным действиям".

Ранее Тверской суд Москвы отказал адвокату футболисту Павла Мамаева в принятии заявления о переводе футболиста из СИЗО под залог. Также стало известно, что прокуратура нашла технические ошибки в тексте обвинения футболиста, но квалификация осталась прежней.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев арестованы до 8 декабря по делу об избиении нескольких человек, в том числе чиновника Минпромторга Дениса Пака. Подозреваемые проходят по двум статьям: "Побои" и "Хулиганство".