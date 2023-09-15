Мосгорсуд оставил в силе арест сопредседателя движения "Голос" Мельконьянца

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мосгорсуд признал законным арест сопредседателя движения "Голос" (признано в РФ иноагентом) Григория Мельконьянца по делу об организации работы нежелательной организации. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Постановление Басманного суда Москвы <...> об избрании в отношении Мельконьянца меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 октября 2023 года оставлено без изменений", – сказали в суде.

О том, что в отношении Мельконьянца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 284.1 УК РФ, стало известно 17 августа. В этот день у самого юриста, а также у координаторов "Голоса" в восьми регионах РФ прошли обыски.

Поводом для преследования, по имеющейся информации, стало сотрудничество "Голоса" с Европейской комиссией по наблюдению за выборами, которая с 2021 года признана в РФ нежелательной.

18 августа Басманный суд Москвы отправил юриста в СИЗО на два месяца. Защита позже попыталась обжаловать арест, сославшись на то, что Мельконьянцу может быть избрана более мягкая мера пресечения.

