Россиянина приговорили к 12,5 года за контрабанду в США изделий для ракет

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Тверской областной суд приговорил гражданина России Сергея Кабанова к 12 с половиной годам лишения свободы за контрабанду в США изделий для ракетной техники. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

"Суд признал виновным в совершении государственной измены <...> Кабанова Сергея Сергеевича, организовавшего по заданию американских спецслужб контрабандный канал поставки в США российских изделий военного назначения", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что мужчина будет отбывать назначенный ему срок в исправительной колонии строгого режима.

Как удалось установить силовикам, Кабанов работал в интересах компании Victory Procurement Services, подконтрольной Пентагону. Перевозку в США комплектующих для ЗРК и РЛС он осуществлял транзитом через Латвию.

Ранее Курский областной суд приговорил 44-летнего жителя Железногорска к 20 годам лишения свободы по делу о госизмене. Мужчину признали виновным в подготовке диверсии с участием организованной группы лиц и незаконном сбыте наркотиков.

