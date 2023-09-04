Житель Курской области получил 20 лет лишения свободы за госизмену

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Курский областной суд приговорил жителя Железногорска к 20 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене, подготовке к диверсии организованной группой и незаконном сбыте наркотиков, сообщает ТАСС.

Речь идет 44-летнем Сергее Коршакове. Первые три года заключения он будет отбывать в тюрьме, а последующие – в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1,5 года с установлением определенных ограничений.

Дело рассматривалось коллегиальным составом суда в закрытом судебном заседании. Предварительное следствие проводило УФСБ России по Курской области.

Ранее сотрудники ФСБ задержали инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону.

По данным следствия, он передавал украинской военной разведке информацию о расположении предприятий, средств ПВО и российских сил с февраля по апрель текущего года. Следственное управление службы возбудило уголовное дело по статье "Госизмена".

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