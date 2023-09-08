08 сентября, 07:16Происшествия
ФСБ обвинила жительницу Читы в госизмене за съемку для украинских пограничников
Фото: depositphotos/belchonock
Федеральная служба безопасности обвинила 21-летнюю жительницу Читы в государственной измене за съемку военной техники и российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.
"21-летняя девушка познакомилась по переписке с мужчиной, оказавшимся представителем Государственной пограничной службы Украины и по его просьбе фотографировала эшелоны военной техники, следовавшие по железной дороге, после чего отправляла ему фотографии, а также сделанные параллельно видеозаписи", – сообщили агентству в Забайкальском краевом суде.
Там уточнили, что специалисты штаба Восточного военного округа считают, что данные сведения могут быть использованы иностранными государствами против Вооруженных сил и безопасности России.
В суде также заявили, что женщина обвиняется в том, что проводила съемку военных, отправляющихся в зону СВО, в читинском аэропорту. Кроме того, она отправляла украинскому представителю видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне.
Помимо прочего, обвиняемая открыто, в том числе в социальных сетях, выражала свою позицию против проведения спецоперации и планировала уехать на территорию Украины за счет денег, которые ожидала получить от своего знакомого по переписке.
Ранее сотрудники ФСБ задержали инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону.
По данным следствия, он передавал украинской военной разведке информацию о расположении предприятий, средств ПВО и российских сил с февраля по апрель текущего года. Следственное управление службы возбудило уголовное дело по статье "Госизмена".
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