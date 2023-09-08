ФСБ обвинила жительницу Читы в госизмене за съемку для украинских пограничников

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Федеральная служба безопасности обвинила 21-летнюю жительницу Читы в государственной измене за съемку военной техники и российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.

"21-летняя девушка познакомилась по переписке с мужчиной, оказавшимся представителем Государственной пограничной службы Украины и по его просьбе фотографировала эшелоны военной техники, следовавшие по железной дороге, после чего отправляла ему фотографии, а также сделанные параллельно видеозаписи", – сообщили агентству в Забайкальском краевом суде.

Там уточнили, что специалисты штаба Восточного военного округа считают, что данные сведения могут быть использованы иностранными государствами против Вооруженных сил и безопасности России.

В суде также заявили, что женщина обвиняется в том, что проводила съемку военных, отправляющихся в зону СВО, в читинском аэропорту. Кроме того, она отправляла украинскому представителю видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне.

Помимо прочего, обвиняемая открыто, в том числе в социальных сетях, выражала свою позицию против проведения спецоперации и планировала уехать на территорию Украины за счет денег, которые ожидала получить от своего знакомого по переписке.

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По данным следствия, он передавал украинской военной разведке информацию о расположении предприятий, средств ПВО и российских сил с февраля по апрель текущего года. Следственное управление службы возбудило уголовное дело по статье "Госизмена".

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