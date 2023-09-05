Краснодарский суд оштрафовал экс-полицейского за разглашение гостайны

Фото: Следственный комитет РФ

Краснодарский краевой суд огласил бывшему оперуполномоченному приговор за разглашение гостайны. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"Установлено, что подсудимому в связи со службой был оформлен допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, а также были переданы документы, подлежащие засекречиванию", – отмечается в сообщении.

По данным суда, в январе этого года экс-полицейский по телефону сообщил третьему лицу информацию, которую содержат документы, составляющие государственную тайну. Однако признаки шпионажа или госизмены выявлены не были. Преступление было зафиксировано сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

В ходе судебного заседания экс-оперуполномоченный полностью признал свою вину. Учитывая обстоятельства дела, суд назначил мужчине штраф в размере 100 тысяч рублей.

В конце августа 2023 года сотрудники Федеральной службы безопасности завершили расследование уголовного дела в отношении военнослужащего Балтийского флота. Матросу предъявили в финальной редакции обвинение в совершении государственной измены. Уголовное дело в отношении матроса передано в военный суд для расследования.

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