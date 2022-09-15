"Союзмультфильм" направил в суд более пяти тысяч исков о защите прав на персонажей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Советская и российская киностудия "Союзмультфильм" направила в суд более пяти тысяч исков о защите прав на персонажей. Об этом рассказала пресс-служба студии.
Она провела масштабную проверку по выявлению фактов незаконного использования популярных анимационных образов.
"Итогом проведения мониторинга, процесс которого занял около года, стало обнаружение на данный момент более шести тысяч нарушений. Свыше пяти тысяч из установленных фактов составлены и направлены в суды соответствующие исковые заявления", – сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что суд вынес 142 решения в пользу "Союзмультфильма". Средняя цена иска оценивается в 50 тысяч рублей. Чаще всего неправомерно используют образы:
Обнаружив нарушение, киностудия направляет претензию соответствующей компании. Сигачева подчеркнула, что "Союзмультфильм" готов вести переговоры с каждым нарушителем отдельно. Если же компании отказываются идти на диалог, киностудия обращается в суд.
Ранее стало известно, что в России снимут ленту по мультфильму "Бременские музыканты". Разработкой займутся студия Никиты Михалкова и "Союзмультфильм".
По словам продюсера Леонида Верещагина, зрителям покажут основную сюжетную линию мультфильма. Кроме того, создатели смогут поближе познакомиться с каждым из персонажей. Часть экранного времени посвятят детству главного героя Трубадура.
"Союзмультфильм" больше не будет делать ремейки советской классики
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: