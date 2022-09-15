"Союзмультфильм" направил в суд более пяти тысяч исков о защите прав на персонажей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Советская и российская киностудия "Союзмультфильм" направила в суд более пяти тысяч исков о защите прав на персонажей. Об этом рассказала пресс-служба студии.

Она провела масштабную проверку по выявлению фактов незаконного использования популярных анимационных образов.

"Итогом проведения мониторинга, процесс которого занял около года, стало обнаружение на данный момент более шести тысяч нарушений. Свыше пяти тысяч из установленных фактов составлены и направлены в суды соответствующие исковые заявления", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что суд вынес 142 решения в пользу "Союзмультфильма". Средняя цена иска оценивается в 50 тысяч рублей. Чаще всего неправомерно используют образы:

"Котенка Гав";

"Чебурашки";

"Крокодила Гены";

"Винни Пуха";

"Карлсона";

волка из фильма "Жил-был пес";

героев "Простоквашино";

героев "Ну, погоди!".

Руководитель юридического управления киностудии Наталья Сигачева сделала акцент на том, что эти персонажи являются частью культурного наследия. Использование их образов должно соответствовать закону.

Обнаружив нарушение, киностудия направляет претензию соответствующей компании. Сигачева подчеркнула, что "Союзмультфильм" готов вести переговоры с каждым нарушителем отдельно. Если же компании отказываются идти на диалог, киностудия обращается в суд.

Ранее стало известно, что в России снимут ленту по мультфильму "Бременские музыканты". Разработкой займутся студия Никиты Михалкова и "Союзмультфильм".

По словам продюсера Леонида Верещагина, зрителям покажут основную сюжетную линию мультфильма. Кроме того, создатели смогут поближе познакомиться с каждым из персонажей. Часть экранного времени посвятят детству главного героя Трубадура.

