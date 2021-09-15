Суд оштрафовал "Невскую мануфактуру", где произошел крупный пожар, на миллион рублей

18:00
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Невский районный суд оштрафовал на один миллион рублей АО "Невская мануфактура", где в результате пожара сгорело практически все строение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.14 КоАП РФ (организация или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной).
Как уточнили в пресс-службе, здание "Невской мануфактуры" является объектом культурного наследия регионального значения. В результате крупного возгорания зданию был причинен серьезный вред. Тем самым были утрачены исторические и культурные ценности.
"Произошли необратимые изменения его важных элементов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудникам предприятия было известно о том, что здание является объектом культурного наследия и его необходимо поддерживать в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.
Пожар в здании "Невской мануфактуры" произошел 12 апреля. Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен максимальный уровень опасности. Сообщалось, что во время тушения огня погиб один пожарный, еще трое получили травмы и были госпитализированы.
По данным МЧС, за несколько месяцев до пожара в здании были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, предписания по их устранению не были исполнены в назначенный срок. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил два уголовных дела.
Названа предварительная причина пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге
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