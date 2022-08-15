Суд в Нидерландах 17 ноября вынесет решение по делу о крушении рейса MH17

Фото: TACC/Михаил Почуев

Окружной суд Гааги вынесет решение по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing 777 на востоке Украины 17 ноября. Об этом сообщается в Twitter нидерландского суда.

"17 ноября выбрано в качестве предварительной даты вынесения решения по уголовному делу MH17", – говорится в сообщении.

Ожидается, что оглашение вердикта займет половину дня.

Суд по делу о крушении пассажирского Boeing 777-200ER компании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH17, начался в марте 2020 года. Самолет разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Фигурантами процесса являются россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Их обвиняют в уничтожении борта МН17, что привело к гибели 298 пассажиров и членов экипажа.

Следственная группа, занимающаяся делом о крушении рейса, в качестве единственной версии произошедшего рассматривает ту, согласно которой самолет был сбит с помощью зенитного ракетного комплекса "Бук".