Создателю группы смерти в соцсети вынесли приговор в Новосибирске

Фото: vk.com/Суды общей юрисдикции Новосибирской области

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор создателю группы смерти "Синий кит" Илье Погиблову. Об этом сообщает управление Судебного департамента области в соцсети "ВКонтакте".

По данным суда, Погиблов имел патологический интерес к смерти других лиц. Из-за этого он в 2023 году создал публичный канал, где несовершеннолетних подталкивали к самоубийству. Деятельность преступной группы смогли вовремя пресечь правоохранители.

Суд назначил ему 9 лет исправительной колонии строгого режима. Также Погиблову запрещено заниматься администрированием сайтов в течение четырех лет после освобождения.

Обвиняемый признал свою вину. Приговор пока не вступил в силу, говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Бабушкинский районный суд Москвы заключил под стражу обвиняемую в убийстве сожителя. Инцидент произошел 30 марта. Как сообщили в Следственном комитете, женщина нанесла не менее одного удара ножом в область сердца своему сожителю. Мужчина скончался спустя некоторое время в одной из городских больниц.