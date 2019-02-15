Дипломат США пришел на заседание суда по делу основателя Baring Vostok

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Сотрудник посольства США Ричард Ханрахан, курирующий вопрос соблюдения в России прав соотечественников, будет присутствовать на заседании Басманного суда Москвы по делу инвестиционной компании Baring Vostok. Об этом сообщает "Интерфакс" в пятницу, 15 февраля.

Ранее в этот день был задержан основатель инвесткомпании американец Майкл Калви, а также еще пять человек. Среди них – директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, партнер инвесткомпании Ваган Абгарян, председатель совета директоров Вятка-банка Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

Их подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Известно, что задержание произошло в рамках спора по банку "Восточный".

Один из подозреваемых – гендиректор "Первого коллекторского бюро" — помещен под стражу. Следствие указывало, что Владимиров может скрыться или оказать давление на свидетелей.

Baring Vostok с 1994 года занимается инвестициями в России и страны СНГ. Капитал входящих в организацию фондов превышает 3,7 миллиарда долларов. В российскую экономику компания вложила 2,8 миллиарда долларов. Фонды Baring Vostok являются акционером Ozon, "Эталон", "Вкусвилл", "ЭР-Телеком".