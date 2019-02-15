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15:46

"Ивантеевский стрелок" приговорен к 7 годам и 3 месяцам колонии

суды

15:46

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Фото: соцсети

Подростка, устроившего стрельбу в ивантеевской школе осенью 2017 года, приговорили к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии. Городской суд признал его виновным, сообщает ТАСС.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевших на общую сумму более 2 миллионов рублей.

В ходе прений сторон гособвинитель попросил суд приговорить подростка к 9 годам и 6 месяцам воспитательной колонии. Потерпевшая сторона заявила гражданские иски на общую сумму свыше 4 миллиона рублей.

Прокурор попросил частично удовлетворить иск потерпевших о возмещении морального вреда от 500 тысяч до 800 тысяч рублей.

5 сентября 2017 года подросток пронес в школу пневматическое оружие и взрывпакеты. Он напал на учительницу с кухонным топориком, а затем открыл стрельбу в классе. Ученики начали в панике выпрыгивать из окон, в результате чего трое получили переломы и ушибы.

Учительницу доставили в Москву на лечение. Подростку предъявили обвинения в хулиганстве, покушении на убийство двух и более лиц, а также в незаконном изготовлении, хранении и ношении взрывчатки.

суды

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